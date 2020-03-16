İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı - Son Dakika

İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı

6 saat önce

İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.

İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı, System.String[]
İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.

Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi. Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.


- İstanbul
Fatih Sultan Mehmet, Küçükçekmece, Güngören, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi         
20:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:42:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]