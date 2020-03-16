İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı - Son Dakika

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İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı
6 saat önce
İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.
Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi. Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.
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