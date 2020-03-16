Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2 - Son Dakika
İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2
6 saat önce
İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2 (ek gündüz görüntüleri)Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR / İstanbul DHA- İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2 (ek gündüz görüntüleri)
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.
Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi. Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek! TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait Sosyal Tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı