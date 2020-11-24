Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR

24.11.2020 10:52
Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR, System.String[]

Son dakika haber: Özgür KUMANOVALI / KORONAVİRÜS testlerinin özel hastanelerde fahiş fiyatlarla yapılmasıyla ilgili şikayetler sürerken, bazı özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250TL'lik limitin üzerinde ücret istenmeye devam ediliyor.

Özgür KUMANOVALI/ KORONAVİRÜS  testlerinin özel hastanelerde fahiş fiyatlarla yapılmasıyla ilgili şikayetler sürerken,  bazı özel hastanelerde  Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250TL'lik limitin üzerinde ücret istenmeye devam ediliyor.

Özel hastanelerde koronavirüs testlerinin fahiş fiyatlarla yapıldığı geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Birçok vatandaş yüksek fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık kamu kurumları ve valiliklere gönderdiği bir yazıyla uyarılarda bulundu. Ancak devlet hastanelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen koronavirüs testini özel hastanelerde ise fahiş fiyatlara yapıldığı belirlendi. Özel hastanelerin koronavirüs testi için 400-500 ve hatta 600 TL istediği belirlendi. Bir özel hastanenin ise test  sonucunun daha kısa sürede çıkması karşılığında 400 TL olan test ücreti için de 600 TL istediği ortaya çıktı.

Özel bir hastaneye  test olmaya gelenlerden Hasan Yılmaz, "Bu hastaneye birkaç hafta önce geldim. İki kişi koronavirüs testi için 700 TL istediler biz de kabul etmedik. Devlet hastanesinde testimizi olduk. Ayda iki kez koronavirüs testi bu hastanede yapmak istesem 1400 TL ödemem gerekecek. Neden bu ücreti buraya vereyim. Devlet hastanelerinde ücretsiz. Hastaneye 'ücret fazla geldi' dediğimizde 'testinizi isterseniz devlet hastanesinde yapabilirsin karşılığını aldıkö dedi. Mustafa Yılmaz ise, "Devlet hastanelerinde koronavirüs testi ücretsiz yapılıyor. Özel hastaneler ise yıldız sayılarına göre ücretlendirme yapıyor. Bazı koronavirüs belirtilerim vardı. Devlet hastanesinde test yaptırmayı tercih ettim.  Özel hastanelerde 500- 600 TL kadar ücretlendirmenin olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HASTANELER FİYATI ÇOK ABARTIYOR"

Hasta yakını Aşkın Su ise "Koronavirüs hastasıydım yakın zamana kadar şu an negatife döndüm. İlk testimi devlet hastanesinde yaptırdım. Diğer testlerimi özel hastanede yaptırdım. Bu süreç içerisinde birçok hastaneyle telefon görüşmesi yaptım. Biri 300 TL diğer 350 TL dedi. Özel hastanelerde sabit bir fiyatlandırma söz konusu değil. Özel hastaneler fiyatı çok abartıyor.  Neden bu kadar büyük farklar var anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ACİL HASTAMIZ OLDUĞU İÇİN 380 TL OLAN TEST ÜCRETNİNİ KABUL ETTİM"Hastane'nin test ücreti karşılığında fatura dahi vermediğini iddia eden Zafer Ulutaş da  "Bitlis'ten İstanbul'a geldim. Acil bir hastamız var. Bizden koronavirüs test ücreti için bu hastane 380 TL istedi, biz de verdik. Neden bizden bu ücreti istiyorsunuz, dediğimizdeyse özel hastanelerde böyle cevabını aldık. Bize koronavirüs testi  yapıldığına dair fatura bile vermediler. Test ücretsiz olması gerekirken ücret ödedik" diye konuştu.

Görüntü dökümü-------------Vatandaş röportajları Hasan YılmazMustafa YılmazAşkın SuZafer UlutaşMuhabir AnonsuGenel ve detay görüntüler

Arşiv görüntüler


Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR
Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR
Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR
Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, hastaneler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL'DA BAZI ÖZEL HASTANELERDE YÜKSEK TEST ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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