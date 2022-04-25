İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

25.04.2022 15:44
İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı.

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

Oluşan kirlilik havadan da görüntülendi.

İstanbul'un sahillerinde geçen yıl etkili olan deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde başlattığı "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

YORUMLAR
500
İSTANBUL SAHİLLERİNDE MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR İSTANBUL SAHİLLERİNDE MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı

Marmara Denizi, Fenerbahçe, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement