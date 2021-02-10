İstanbul'da bazı sosyal konutların tahsis, kiralama ve satış yetkisinin İmamoğlu'na verilmesi teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) şubat ayı ikinci toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun meclise iade ettiği çeşitli ilçelerde bulunan bazı sosyal konutların tahsis, kiralama ve satışı için başkana yetki verilmesi teklifini bir kez daha reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şubat ayı ikinci toplantısı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mecliste sosyal konutların hak sahiplerine teslim, tahsis edilmesi içerikli 50 numaralı rapor, ısrar kararı olarak oy çokluğu ile meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından komisyondan geldiği gibi ısrar kararı olarak kabul edildi.

Konuyla ilgili mecliste konuşan, AK Parti Meclis üyesi Muhammet Kaynar, sosyal konutların kimlere teslim edileceğine dair 1 yıldır bilgi ve belge istediklerini ancak cevap alamadıklarını belirtti. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul 'un yönettiği toplantıda, 4. Kez 50 numaralı rapor olan, "Muhtelif ilçelerde bulunan belediyemize ait sosyal konutların tahsisen kiralama, tahsisen vadeli satış, tahsisen satış ve sosyal konut kiracılarına mevcut konutun kiracısı tahsisine ilişkin iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komsiyonu Müşterek Raporu" maddesi ısrar kararı olarak gündeme geldi. 50 numaralı rapor, ısrar kararı olarak oy çokluğu ile meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından komisyondan geldiği gibi ısrar kararı olarak kabul edildi.

"BU KONUTLARI KİME TAHSİS EDECEKSİNİZ Kİ BUNUN BİLGİSİNİ MECLİSTEN SAKLIYORSUNUZ"Söz konusu maddeyle ilgili kısa bir konuşma yapan AK Parti Meclis üyesi Muhammet Kaynar, "Bu konutlar tamamen bizim dönemimizde yapılmış olan konutlar. Kimlere tahsis edeceksiniz, hangi şartlarda tahsis edeceksiniz ve bu tahsis edilecek kişiler, 'bu nitelikleri taşıdıklarına dair belgeleri hazırlayıp komisyonumuza gönderin bu kararı verelim' demişiz. Aradan 1 yıl geçmiş, 1 yıldır belediye meclisiyle başkanlık ve ilgili müdürlük arasında bir çekişme devam ediyor. Israrla 'siz yetkiyi bize devredin biz gerekeni yaparız' diyorlar. Yani belediye meclisi kendisine ait olan bir yetkiyi hiçbir şart öne sürmeden ve hiçbir içerik bilgisi olmadan nasıl devretsin ve niye devretsin. Bir kere hukukta temel bir kural vardır, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda onlarca kararı var. Bir kurul kendisine ait olmayan bir yetkiyi devretmesi için mutlaka sınır, süre şart koyması gerekir. Yoksa istenen şey şu; 'belediye meclisini kapatalım, yetkilerini de alalım biz işimize bakalım.' Böyle bir şey olmaz. Bu konutlar gecekondu tasfiyesi için yapılmış olan konutlar. Bunun kentsel dönüşümle riskli yapıyla bir alakası yok. Bu gecekondu kanunu çerçevesinde, gecekondu tasfiyesi içinde yapılmış konutlar. Bu konutların hangi kişilere devredileceği aslında kanunda şartları belli. Ancak bu şartları taşıyan kişiler olup olmadığını belediye meclisinin denetlemesi gerekir. Biz 1 yıldır belediye meclisi olarak liste ve ilgili belgeleri bekliyoruz. Belgeler gönderilmiyor. Israrla 'siz yetkiyi devredin, devreden çıkın' deniyor belediye meclisine. Bu doğru bir usul değil. Bunun demokrasiyle, hukukla ve bu meclisin saygınlığıyla uzaktan yakında hiçbir alakası yok. Israrla da göndermemeye devam ediyorlar belgeleri ve üstelik belediye meclisine de burada belediye meclisine karşı da bir saygısızlık var. Bunların hiçbirisi doğru değil. Tamamen kamuoyunu yanıltmak için yapılmış olan şeyler. Biz bu kişilerin listesinin ısrarla verilmemesi, ve kime tahsis edileceği ile ilgili bilgilerin ısrarla saklanması bu konudaki hassasiyeti daha da artırmaktadır. Biz şimdi soruyoruz; bu konutları kime tahsis edeceksiniz ki bunun bilgisini meclisten saklıyorsunuz" dedi.

"SORU ÖNERGESİ VERİRSİNİZ"Kaynar'ın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Soru önergesi verirsiniz, kanunda belirlenen kriterlere uygun olarak verilip verilmediği konusunda cevabını alırsınız. Zaten kanun ve yönetmelik sosyal konutların kime verileceğini net bir biçimde tarif etmiştir" diye konuştu. Balyalı, Kaynar'ın sözlerine de cevap vererek AK Parti döneminde birçok sosyal konutla ilgili usulsüz tahsis yapıldığını öne sürdü.

"SİZ BİR TANE KONUT YAPIN DA ONU SİZ KİME VERECEKSİNİZ GETİRİN ONA VERELİM"Muhammet Kaynar ardından söz alarak, verdikleri soru önergelerine bir kez bile cevap verilmediğini belirtti. Kaynar, "Şimdi biz diyoruz ki; 'Kime vereceksin, listesini ver', 'listesini vermem', hangi şartlarda vereceksiniz, şartlarını bildirin', şartlarını bildirmem' O zaman bizim aklımıza pazartesi günü Tevfik Başkanın ifade ettiği ve kamuoyuna da yansıyan yüzde 35'lik, yüzde 15'lik, yüzde 25'lik paylaşım oranları geliyor. Siz bir tane konut yapın da onu siz kime vereceksiniz getirin ona verelim. Bunların hepsini oradaki gecekondu tasfiyeleri için biz yaptık. Hak sahiplerinin kim olduğunun listesini getirin yine verelim. Tıpkı 56 nolu raporda yetki verdiğimiz gibi. Bu konutların kime tahsis edeceksiniz ki meclisten bunun bilgilerini saklıyorsunuz. Dosyayı usulüne uygun şekilde teklif edin onay verelim" şeklinde konuştu.



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