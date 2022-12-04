Taksiciler İBB'nin Saraçhane binası önünde protesto gösterisi düzenledi: Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuza yolcu taşıyor - Son Dakika
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Taksiciler İBB'nin Saraçhane binası önünde protesto gösterisi düzenledi: Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuza yolcu taşıyor

04.12.2022 09:18

İstanbul'daki taksiciler, kazandıkları ücretlerin düşük olduğunu savunarak İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde protesto düzenledi. Taksicilerden biri "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor" ifadesini kullanırken, taksiciler seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi.

İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. Şişli'de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına korna çalarak geldi.

Ücretlerinin düşük olduğunu savunan taksiciler protesto gösterisi düzenledi: Sesimiz duyulmazsa kontak kapatacağız

TAKSİ ÜCRETLERİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU SAVUNDULAR

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu. Çapar, "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar" dedi.

Ücretlerinin düşük olduğunu savunan taksiciler protesto gösterisi düzenledi: Sesimiz duyulmazsa kontak kapatacağız

"BAŞKANIMIZ VAR, ONU HİÇBİR YERDE GÖREMİYORUZ"

Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." ifadelerini kullandı.

Ücretlerinin düşük olduğunu savunan taksiciler protesto gösterisi düzenledi: Sesimiz duyulmazsa kontak kapatacağız

KONTAK KAPATMAKLA TEHDİT ETTİLER

Çapar, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi. Taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Mustafa Ertaş: Taksiciler kontak kapatacakmış.sanki ortada varsınız da kontak kapatacakmış.kapatın ...sanki vatandaşa faydanız var... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: He ucuz ucuz 6 ay önce 17 tl ye gittgim mesafeye şuan 38 tl yazıyor cok ucuz ya dolmuş 6 tl ye götürüyor gözünüz doysun be ne ac insanlarsınız aylık 20.30 bin arası kazanıyonu oda net kazanc hala aglıyosunuz halk napsın? Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Şener Turan: Kapatin kapatın kardeşim esnafmis ne esnafı yakına gitmem uzağa gitmem beter olun en az 10 bin plaka daha vermeleri lazım taksiciler kendine gelsin Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiciler İBB'nin Saraçhane binası önünde protesto gösterisi düzenledi: Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuza yolcu taşıyor - Son Dakika

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