İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul
'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.
Bu kapsamda, saat 08.00'deki İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ve Sarıyer-Anadolu Kavağı seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:18 Kaynak: AA
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