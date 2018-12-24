Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi, System.String[]
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.

Bu kapsamda, saat 08.00'deki İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ve Sarıyer-Anadolu Kavağı seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:18 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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