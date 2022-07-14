Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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