İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

14.07.2022 14:52
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:

"Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak."

Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Jandarmadan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi Jandarmadan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi
Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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