Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

31 dakika önce

Beyoğlu'nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak, System.String[]
Beyoğlu'nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Piyale Paşa Mahallesi'nde bugün düzenlenecek ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle 12.00'den itibaren alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Üst Baruthane, Alt Baruthane, Zincirlikuyu, Sel Caddesi ile Zincirlikuyu Caddesi kesişimine akım verilmeyecek.

Kulaksız Caddesi, Piyale Paşa Bulvarı ve Fatih Sultan Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:35 Kaynak: AA

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