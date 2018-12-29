Son Dakika Haberleri: İstanbul'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapalı olacak

9 dakika önce

İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar 31 Aralık'ta trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapalı olacak, System.String[]
İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar 31 Aralık'ta trafiğe kapatılacak. Ayrıca; Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar kamyon, TIR gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:00 

Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, İstanbul, Ekonomi
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