İstanbul'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar 31 Aralık'ta trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar 31 Aralık'ta trafiğe kapatılacak. Ayrıca; Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar kamyon, TIR gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

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