İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

17.03.2022 23:42

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı bölgelerin beyaz örtüyle kaplanmaya başladığı görüldü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika
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