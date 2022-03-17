İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı bölgelerin beyaz örtüyle kaplanmaya başladığı görüldü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.