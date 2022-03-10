İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR SİLİVRİ VE BEYLİKDÜZÜ'NDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR SİLİVRİ VE BEYLİKDÜZÜ'NDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

10.03.2022 06:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı.

Kar yağışı erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Lapa lapa yapan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen TIR ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu. Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.

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Meteoroloji, Beylikdüzü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR SİLİVRİ VE BEYLİKDÜZÜ'NDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI - Son Dakika


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