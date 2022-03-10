İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

10.03.2022 11:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, Avrupa yakasında bazı ilçelerde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, Avrupa yakasında bazı ilçelerde başladı. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlar ise Silivri'de durdurularak parklara yönlendirildi.

Kar yağışı erken saatlerde Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen TIR ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu. Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Beylikdüzü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesit performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement