Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

26 dakika önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı, System.String[]
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Çamlıca tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmi3şti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0'ın altına düşmüş durumda.

Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler

Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi'nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:34 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çamlıca, İstanbul, Kar, Güncel
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