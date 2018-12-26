İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
26 dakika önce
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
İstanbul
'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Çamlıca
tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi
'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmi3şti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0'ın altına düşmüş durumda.
Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler Kar
yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi'nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:34 Kaynak: İHA
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