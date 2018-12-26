Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

1 saat önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı, System.String[]
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Çamlıca tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmi3şti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0'ın altına düşmüş durumda. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi'nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:41 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çamlıca, İstanbul, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:16:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]