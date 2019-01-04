İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
42 dakika önce
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladıİSTANBUL - Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'a beklenen kar geldi.
İstanbul
'da beklenen kar yağışı başladı
İSTANBUL - Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'a beklenen kar geldi. Sabah
saatlerinden kentin yüksek yerlerinde vatandaşlar kar yağışı ile uyandı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentin yüksek ve kuzey kesimlerinden kar yağışı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:00 Kaynak: İHA
Akom'dan İstanbul'a Uyarı
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