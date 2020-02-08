İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

56 dakika önce

Haftalardır beklenen ve İstanbul'un tepe noktalarına yağan kar, şehir merkezine yağmaya başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, System.String[]

Haftalardır beklenen ve İstanbul'un tepe noktalarına yağan kar, şehir merkezine yağmaya başladı. Avrupa Yakasında akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu yakasında gece saat 00.00'den sonra etkisini artırarak göstermeye devam etti.


İstanbul beyaza bürünüyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalardır tahmin ettiği kar yağışı, merkeze yağmaya başladı.Avrupa yakasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu yakasında gece saat 00.00'den itibaren yağmaya başladı. Kısa sürede etkisini artırarak devam eden kar yağışında, belediye ve karayollarına bağlı ekipler ana arterlerde trafikte olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışı gün içerisinde de devam edecek. - İSTANBUL

İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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