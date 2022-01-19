İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! - Son Dakika

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı sonunda etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri beyaza büründü. Giderek etkisini artıran kar yağışının, diğer ilçelerde de etkili olması bekleniyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

BİTİŞ TARİHİ DE VERİLDİ

Gece saatlerden bugün öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.