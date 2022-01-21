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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum - Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

21.01.2022 20:12

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladı. Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başlayan yağış sebebiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Yağış, diğer ilçelerde de etkisini artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için günlerden bu yana kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda ciddi şekilde hissedilen yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

DİĞER İLÇELERDE ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın diğer ilçeleri arasında yer alan Maltepe, Kadıköy ve Ümraniye gibi yerlerde de etkisini artırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma gününden itibaren etkisini gösterecek yağışların, aralıklarla Çarşamba gününe kadar sürmesini bekliyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

MALTEPE'DE YAĞIŞ DAHA FAZLA HİSSEDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Maltepe'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gülsuyu Mahallesinde karla kaplanan ara yollar üzerinde araçlarıyla ilerlemekte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri yolda kayarken, bazıları da araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı. Araç sürücüsü Eyüp Oral, "İstanbul'da beklediğimiz kar başladı. Araçlar yolu çıkmakta zorlanıyor. Burası yüksek kesim olduğu için yağış daha fazla hissediliyor" dedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

AVRUPA YAKASI'NDA DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de ve Esenler'de lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza büründü.

SARIYER'DE VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında kar yağışı Sarıyer'de etkili oldu. Evlerine gitmek isteyen birçok vatandaş otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak keyif yaptı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildi. Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz"

Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.

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Anadolu Yakası, İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum - Son Dakika
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