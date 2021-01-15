İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı

15.01.2021 05:55

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Büyük Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.

İstanbul'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başlarken özellikle Anadolu yakasında bulunan Çamlıca tepesine lapa lapa yağan karla birlikte beyaza büründü. Yağan karla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı - Son Dakika


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