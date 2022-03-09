İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi

09.03.2022 17:22

İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdiİSTANBUL Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi

İSTANBUL Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba İstanbul'da yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji'nin gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, 16.00 sıralarında Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde başladı.

Kar yağışı, Üsküdar'da hafif şekilde etkisini gösterirken, vatandaşlar kar yağışına iş çıkışı saatlerinde yakalandı. Kara hazırlıksız yakalanan kimisi ıslanırken kimisi de kardan korunmak için otobüs durağına sığındı.

Kar yağışına okul sonrası evine giderken yakalanan Tarık Albayrak, "Kar yağışı zaten bekleniyordu. Okullar tatil oldu bizim için güzel oldu. Kar yağdığı için mutluyum. Kar, dolu gibi yağıyor. Kar yağışı bekleniyordu ama bir anda başladı ben de eve giderken yakalandım. Sürpriz oldu benim için" dedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi

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Meteoroloji, İstanbul, Üsküdar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da beklenen kar yağışı Üsküdar'da etkisini gösterdi - Son Dakika


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