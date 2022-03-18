İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi
Yoğun kar yağışı Bahçelievler'i beyaza bürüdü
İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. E-5 Karayolu'nda da sürücülerinde zor anlar yaşadığı görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Bahçelievler'de etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. E-5 Karayolu'nda da sürücülerinde zor anlar yaşadığı görülüyor.
Kaynak: İHA
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