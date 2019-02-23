Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı İçin Hazırlıklar Tamam

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı İçin Hazırlıklar Tamam

11 dakika önce

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - METEOROLOJİ'nin tahminlerine göre, bugün beklenen kar yağışı İstanbul'da önlemleri de beraberinde getirdi.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı İçin Hazırlıklar Tamam, System.String[]
Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - METEOROLOJİ'nin tahminlerine göre, bugün beklenen kar yağışı İstanbul'da önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul'da kar yağışı görüleceğini duyurdu. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı. İBB'ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:46 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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