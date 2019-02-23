İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı İçin Hazırlıklar Tamam
56 dakika önce
Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - METEOROLOJİ'nin tahminlerine göre, bugün beklenen kar yağışı İstanbul'da önlemleri de beraberinde getirdi.
Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
- METEOROLOJİ'nin tahminlerine göre, bugün beklenen kar yağışı İstanbul
'da önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, bugün Trakya
ve İstanbul'da kar yağışı görüleceğini duyurdu. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı. İBB'ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu
olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:08 Kaynak: DHA
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