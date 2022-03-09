İstanbul'da beklenen kar yağışı için Tuzla'da önlemler alındı - Son Dakika
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İstanbul'da beklenen kar yağışı için Tuzla'da önlemler alındı

09.03.2022 13:00

Tuzla Belediyesi, hafta sonu beklenen kar yağışı için önlemlerini aldı.

Tuzla Belediyesi, hafta sonu beklenen kar yağışı için önlemlerini aldı. Tüm ekiplerinin hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, özellikle kar yağışıyla zor durumda kalanlar için pansiyon ayarladıklarını ve sokak hayvanları için de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı öncesinde Tuzla Belediyesi ekipleri harekete geçti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde uyarılarını yapması üzerine ekipler harekete geçerek hazırlıklarını tamamladı. Orhanlı Mahallesi Fen İşleri Atölyesi'nde ekipler hazırlıklarını bugün tamamladı.

'MÜCADELEYE HAZIR BİR ŞEKİLDE KAR YAĞIŞINI BEKLİYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? Meteoroloji'den alınan uyarı sonucunda biz de Tuzla'da kriz masamızı oluşturduk. Yaklaşık 63 aracımızla birlikte 2 bin tona yakın tuz teminiyle, bütün noktalarda yaklaşık 450'ye yakın personelimiz ile olağanüstü duruma karşı sadece Fen İşleri Müdürlüğümüz değil Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz dahil bu işe hazır bir şekilde kar yağışını bekliyoruz. Kar yağışı sırasında mağdur olan vatandaşlarımız olacaktır. Yolda kalan vatandaşlarımız olacaktır. Onlara sıcak yemek ve içecekler sunmanın yanında konaklama tesisimiz de hazırladık. Onları konaklayabilecek bir tesisimizde hazır tutuyoruz. Bunun yanında tabii ki birlikte yaşadığımız canlılar var. Sokak hayvanlarıyla ilgili de burada bütün hayvanseverlerle beraber, 365 günü yapmış olduğumuz çalışmanın daha da hızlısını ve dozunu arttırarak daha geniş hayvansever kitlesiyle iş birliğini yaparak bu işi de inşallah çözüyoruz? dedi.

'YİNE AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ'

Tuzla Belediyesi Fen İşleri ağır vasıta şoförü Ayhan Yıldırım ise 'Şu anda biz Tuzla Belediyesi Fen işleri olarak kar öncesi hazırlığımızı tamamladık. Gördüğünüz üzere hazır vaziyette bekliyoruz. Geçen yoğun karda da Tuzla olarak başarılıydık, sorun yaşamadık, yine aynı şekilde çalışarak Tuzla'da hiçbir sorun yaşamayacağız' şeklinde konuştu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı için Tuzla'da önlemler alındı
İstanbul'da beklenen kar yağışı için Tuzla'da önlemler alındı
İstanbul'da beklenen kar yağışı için Tuzla'da önlemler alındı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da beklenen kar yağışı için Tuzla'da önlemler alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı için Tuzla'da önlemler alındı - Son Dakika
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