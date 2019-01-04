Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Beklenen Kar Yerine Şiddetli Yağmur Başladı

İstanbul'da Beklenen Kar Yerine Şiddetli Yağmur Başladı

1 saat önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı yerine sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da Beklenen Kar Yerine Şiddetli Yağmur Başladı, System.String[]
İstanbul'da beklenen kar yağışı yerine sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı yerine sağanak yağış etkili oldu. Hafif şekilde yağan yağmur gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte yolda oluşan su birikintileri trafiği olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için İstanbul itfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yoğun çaba sarf etti. Dışarıya şemsiye almadan çıkan vatandaşlar ise sırılsıklam oldu.

Öte yandan, İstanbul'da beklenen kar yağışının Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gece geç saatlerinde başlayıp özellikle sabah saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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