İstanbul'da beklenen lodos gece saatlerinde etkisini gösterdi - Son Dakika

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul'da beklenen lodos etkisini gece saatlerinde hissettirdi. Marmara Denizi'nde dalgalar oluşurken rüzgar da şiddetini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı Lodos uyarısının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabaha kadar etkisin sürdürdü. Marmara Denizi'nde lodos nedeniyle dalgalar oluşurken rüzgar da şiddetini arttırdı.

BEŞİKTAŞ'TA DA LODOS ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul genelinde etkili olan lodos, Beşiktaş İskelesi ve Ortaköy İskelesi'nde de etkisini gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte lodosun etkisini artıracağı tahmin edilirken, bugün akşam saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise İstanbul'da yağış bekleniyor.