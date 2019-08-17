İstanbul'da beklenen sağanak başladı
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İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
'da, meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu. - İSTANBUL
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