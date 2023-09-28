İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü - Son Dakika

İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:33

İstanbul'da Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Bölgeden gelen görüntülerde bir kamyonun sulara gömüldüğü görülüyor. Yetkililer, vatandaşları su baskınları konusunda uyardı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Başakşehir'de yollar göle dönerken bazı araçların sulara gömüldüğü anlar kaydedildi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı. Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Başakşehir'de ise aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Kaydedilen videoda bazı araçların sulara gömüldüğü bazı araçların ise sürüklendiği görülüyor.

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü - Son Dakika
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