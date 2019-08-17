Son Dakika Haberleri: İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
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İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

1 saat önce

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladıİSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
İSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korundu.
İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:17 Kaynak: İHA
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