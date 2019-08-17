İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
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İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladıİSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:17 Kaynak: İHA
'da beklenen sağanak yağış başladı
İSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korundu.
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