İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı - Son Dakika
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İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

10.07.2022 00:26
İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.

AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

Bayram tatilinde Taksim'e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü. - İSTANBUL

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Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı - Son Dakika
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