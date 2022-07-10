Bayram tatilinde Taksim'e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı - Son Dakika

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