İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında - Son Dakika
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İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında

10.08.2022 23:21
İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında

İstanbul'da beklenen sağanak yağışın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji, AKOM, Valilik ve AFAD'ın peş peşe uyarılarda bulunduğu yağmurla ilgili 5 ilçede oturan vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, "Şile, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe risk halinde yarın. Bu yağmur yarın sabah saat 9-10 gibi başlar. Ve 14'e kadar şiddetli olur, aralıklı olur" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'a turuncu kodlu uyarı verildi. Perşembe gününün ilk saatlerinde etkisini gösterecek olan sağanak yağmurla ilgili AKOM, Valilik ve AFAD da peş peşe uyarılarda bulundu.

AFAD: PERŞEMBE İLK SAATLERDEN İTİBAREN YAĞIŞ BEKLENİYOR

AFAD tarafından İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, " İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında

AKOM VE İBB: 3 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir." denildi.

İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında

VALİ YERLİKAYA DA PAYLAŞIM YAPTI

Vali Ali Yerlikaya da paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan " Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi. İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında

5 İLÇE RİSK DURUMUNDA

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de perşembe gününe dikkat çekerek İstanbul'da riskli ilçeleri sıralayarak söyle konuştu: "Bugünkü durum sabah saat 6 civarında geldi ve yağış bıraktı. Yarınki daha önemli. Yarın Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yağış gözüküyor. Bu yağış su baskınlarına neden olabilir. Bugünkü yağışlardan bir tık daha güçlü. 20 saat var daha o yağmura. Bu yağmur yarın 09:00-10:00 civarında başlar. Şile, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe risk halinde yarın. Şile- Ağva arasında dereler var. O derelerde taşmalar olabilir." dedi.

İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında

"MÜMKÜNSE DIŞARIDA OLMAYIN"

Bugünkü yağıştan biraz daha güçlü yağıştan bahsediyoruz. Dikkat etmemiz gerekecek. Bu yağmur yarın sabah saat 9-10 gibi başlar. Ve 14'e kadar şiddetli olur, aralıklı olur. Yarın 9'dan sonra bu bölgede dikkat etmemiz lazım. Mümkünse bu saatlerde dışarıda olmayın. 3-4 saat evinizde, ofisinizde durmanızda fayda var.

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SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur alarmı! Sabah saatlerinde başlayacak, 5 ilçede oturanlar risk altında - Son Dakika
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