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İstanbul'da beklenen yağış başladı

1 saat önce

İstanbul'da beklenen yağış başladıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerindeki Tenten'in altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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