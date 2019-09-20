Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerindeki Tenten'in altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi.

İstanbul 'da beklenen yağış başladı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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