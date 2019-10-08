Son Dakika Haberleri: İstanbul'da beklenen yağış başladı
Son Dakika Güncel İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

23 dakika önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün güç içerisinde İstanbul geneli için tahmin ettiği sağanak yağış sabah saatlerinde başladı.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün güç içerisinde İstanbul geneli için tahmin ettiği sağanak yağış sabah saatlerinde başladı.


Günler öncesinden uyarılar yapılmıştı


Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:22 Kaynak: İHA
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