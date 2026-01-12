İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var - Son Dakika
İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var

12.01.2026 08:17  Güncelleme: 08:36
İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'da araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü. Öte yandan yeni güne ilişkin yayınlanan hava durumu raporunda 41 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun tamamında yağış var. Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve çevresi ile Akdeniz sahilleri dışındaki hemen hemen tüm kentlerde bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması İstanbul'da 2-3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sıcaklık düşüşüyle birlikte İzmir ve Antalya'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde bile yerini kara bırakması bekleniyor.

41 KENTE SARI KODLU UYARI

MGM; Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bu kentlerde yaşayan vatandaşların kuvvetli kar yağışı, fırtına, su baskınları ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması istendi.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından megakentte beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.

ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI

İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı erken saatlerde başladı. Kar yağışıyla beraber belirli noktalarda beyaz örtü oluşurken yer yer rüzgar da etkili oluyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.

MARMARA

Çok bulutlu. Çanakkale dışında kalan kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don riski.

Bursa – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

Çanakkale – 4°C – Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar

İstanbul – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

Kırklareli – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu. Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinde yağış var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Kuzey kıyılarda 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. İç kesimlerde buzlanma ve don.

Afyonkarahisar – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Denizli – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

İzmir – 8°C – Çok bulutlu; sabah il genelinde, öğleden sonra iç kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak

Muğla – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

AKDENİZ

Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağış. Genellikle yağmur ve sağanak, akşamdan sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar. Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli yağış.

Adana – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli

Antalya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; sabah doğu kesimleri yer yer kuvvetli

Hatay – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli

Isparta – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur; akşamdan sonra kar

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don.

Ankara – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar

Eskişehir – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar

Kayseri – 6°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar

Konya – 5°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. İç kesimlerde buzlanma ve don.

Bolu – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar

Düzce – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur

Sinop – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; iç kesimleri yer yer karla karışık yağmur

Zonguldak – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon'da yer yer kuvvetli yağmur. Akşamdan sonra iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar. İç kesimlerde 70–90 km/saat fırtına, buzlanma, don ve çığ riski.

Amasya – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri yer yer kar

Rize – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar

Samsun – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli

Trabzon – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar; yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Van ve Iğdır dışında aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Batı kesimler ve Bingöl çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma, don, sis ve çığ riski.

Erzurum – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar

Kars – 1°C – Çok bulutlu, akşamdan sonra kar

Malatya – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli

Van – 5°C – Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu. Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Bölgenin batısı ve Diyarbakır çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma ve don.

Batman – 12°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak

Diyarbakır – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli

Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli

Mardin – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak

  Dracarys null:
    Erzurum civarında okulların tatil edildiğini duyan gören var mı?
09:37
