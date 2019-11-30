Son Dakika Haberleri: İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı
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İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı

6 saat önce

İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı.

İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:51 Kaynak: DHA
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