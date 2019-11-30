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İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı
6 saat önce
İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:51 Kaynak: DHA
İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.
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