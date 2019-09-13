İstanbul'da beklenen yağmur başladı

Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmur bazı ilçelerde etkili oluyor.

Görüntü Dökümü:

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Taksim Meydanı'ndan görüntüler

Yağmurum görüntüsü

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