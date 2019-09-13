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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

50 dakika önce

Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı, System.String[]

Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA
Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmur bazı ilçelerde etkili oluyor.

Görüntü Dökümü:
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Taksim Meydanı'ndan görüntüler
Yağmurum görüntüsü
Detaylar


İstanbul, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
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