İstanbul'da beklenen yağmur başladı
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Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA
Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmur bazı ilçelerde etkili oluyor.
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