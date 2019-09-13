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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

47 dakika önce

Zeki GÜNAL / İstanbul DHAMeteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı.

Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmur bazı ilçelerde etkili oluyor.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
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