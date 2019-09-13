Son Dakika Haberleri: İstanbul'da beklenen yağmur başladı
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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

2 saat önce

METEOROLOJİNİN yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı.

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METEOROLOJİNİN yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmur bazı ilçelerde etkili oluyor.


- İstanbul
İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:06 Kaynak: DHA
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İstanbul için peş peşe uyarılar: Fırtına geliyor
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