İstanbul'da beklenen yağmur başladı
2 saat önce
METEOROLOJİNİN yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:06 Kaynak: DHA
METEOROLOJİNİN yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul
'da yağmur başladı. Sağanak yağmur bazı ilçelerde etkili oluyor.
- İstanbul
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