Son Dakika Haberleri: İstanbul'da beklenen yağmur başladı
Son Dakika Güncel İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

6 saat önce

İstanbul'da beklenen yağmur başladı.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte yer yer sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte gündüz geceye döndü. Sağanak yer yer etkili olmaya başladı.

(Ahmet Faruk SarıkoçİHA)

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da binada çökme meydana geldi! Ekipler alarma geçti
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 21:26:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da beklenen yağmur başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]