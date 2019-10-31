İstanbul'da beklenen yağmur başladı
6 saat önce
İstanbul'da beklenen yağmur başladıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
İstanbul'da beklenen yağmur başladı
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte yer yer sağanak etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte gündüz geceye döndü. Sağanak yer yer etkili olmaya başladı.
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