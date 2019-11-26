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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

6 saat önce

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

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İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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