İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. Dünkü güneşli havanın ardından, bugün sabah saatlerinde yağış etkili olmaya başladı. Çatalca'da şiddetini arttıran yağış nedeniyle, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı. Yağmurun aralıklar ile bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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