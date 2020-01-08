İSTANBUL'DA BEKLEYEN RUS SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E DÖNDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA BEKLEYEN RUS SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E DÖNDÜ

6 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN-Zeki GÜNAL Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti öncesi geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü.

İSTANBUL'DA BEKLEYEN RUS SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E DÖNDÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN-Zeki GÜNAL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti öncesi geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü.

Rus donanmasının kuzey filosuna ait füze kruvazörü 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' pazar günü Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle Kabataş'a yanaşamayan savaş gemisi Moda açıklarına demirledi.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

3 gündür İstanbul'da bulunan gemi saat 13.00 sıralarından Moda sahilinden hareket etti. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip tekrar Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı bir sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Savaş gemisinden genel detaylar

-Gemiden yakın detaylar

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Geminin boğazdan geçişi

-Kabataş'a yanaşamaması


Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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