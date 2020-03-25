İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali - Son Dakika

İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali

6 saat önce

İSTANBUL'daki bazı ilçe belediyeleri ve kamu kurumları, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ihaleleri iptal etme kararı aldı.

İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali, System.String[]
İSTANBUL'daki bazı ilçe belediyeleri ve kamu kurumları, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ihaleleri iptal etme kararı aldı. İptal edilen ihaleler arasında Sarıyer Belediyesi'nin, "Ramazan İftar Yemeği Hazırlanması ve Servis Hizmeti Alımı" da bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Küçükçekmece Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Silivri Belediyesi bazı ihaleleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal  ettiklerini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen ihaleler şöyle:

- Milli Savunma Bakanlığı İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın açtığı, "Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığında Kurs Gören TSK Personeli İçin Çince Öğretimi Hizmet Alımı" ihalesi iptal edildi. İptal gerekçesinde "Ülke genelinde koronavirüs enfeksiyonuna yönelik alınan tedbirler kapsamında" denildi.

- Küçükçekmece Belediyesi, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin İşletilmesi ve Muhtelif  Kültür, Sanat, Tanıtım Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" ihalesini iptal etti. İptal gerekçesinde şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri  konulu emri doğrultusunda ülke genelinde yapılması planlanan toplu etkinliklerin iptali planlanmış olup bu kapsamda müdürlüğümüze bağlı merkezlerimizde yapılacak sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler de iptal edilmiştir. Bahsi geçen salgının etkilerinin ne zamana kadar süreceği, tedbirlerin ne zaman kaldırılacağı konusunda belirsizlik söz konusu olup, bu süre zarfında idaremizce festival, konser, tiyatro, kurs, şenlik, vb. etkinlikler yapılamayacaktır. Buna binaen  ihale kapsamında planlanmış olan iş kalemlerinin, bahsi geçen salgın sonucu uygulanacak tedbirler neticesinde, bir çoğu yapılamayacak olup; kamu yararı da düşünülerek yüklenici firmanın iş eksilişinden kaynaklanacak tazminatın ortaya çıkmaması ve ihale dokümanlarının revize edilebilmesi için ihalenin iptaline karar verilmiştir".

- Beykoz Belediyesi, "2020 Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kültür Gezileri, Açıkhava Etkinlikleri ve Bu Kapsamda Duyulan İhtiyaçların Karşılanması Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" ihalesini iptal etti. Beykoz Belediyesi ihaleyi iptal etme gerekçesini, "Ülkemizde yaşanan covit-19 salgını nedeniyle iş kalemlerindeki değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir." diyerek açıkladı.

- Sarıyer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 4 ihaleyi iptal etti.  "Belediyemizce 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan etkinlik ve faaliyetlerde, resmi ve özel günlerde kullanılmak üzere ses sistemi, sahne, podyum, ışık, truss, led ekran, jeneratör, mobil karavan (kulis amaçlı)" adı altında açılan ihalenin iptaline şu gerekçe gösterildi: "İçerisinde bulunulan koronavirüs salgını nedeniyle yapılması planlanan etkinliklerimizin (ihalenin büyük bir bölümünü kapsayan) iptal edilmesi nedeniyle".

"Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde Eğitim Gören öğrenciler İçin 2020 yılında yemek" adı altında açılan ihalenin iptal gerekçesinde de şöyle denildi: "Milli Eğitim Bakanlığının Korona virüs (Covid -19) genelgesi ile eğitim kurumlarının eğitimine ara verilmesi ve ne zaman eğitimin başlayacağının belli olmaması nedeni ile ihale makamı onayınca ihale iptal edilmiştir".

"Kilyos Sosyal Tesisler Yemek Hizmeti Alımı"  ve "Ramazan İftar Yemeği Hazırlanması ve Servis Hizmeti Alımı" adı altında açılan ihalelerin iptal gerekçelerinde ise şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korona virüs (Kovid-19) Tedbirleri kapsamında toplu faaliyetlerin iptal edilmesi nedeniyle ramazan ayı yapılacak olan toplu yemek etkinliği iptal edilmiştir".

- Silivri Belediyesi, "Bayrak, Flama ve Festival Tekstil Ürünleri" adıyla açtığı ihaleyi Kamu İhale Kurumu'na bildirdi. Silivri Belediyesi ihaleyi iptal gerekçesinin nedenini şöyle açıkladı:

"COVID-19 mezkur salgını nedeniyle ihale ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir".


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:01 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:22:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]