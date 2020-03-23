İstanbul'da belediyelerin yeni tip koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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İstanbul'da belediyelerin yeni tip koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

İstanbul'daki ilçe belediyeleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri genişletiyor.

İstanbul'da belediyelerin yeni tip koronavirüs tedbirleri, System.String[]

İstanbul'daki ilçe belediyeleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri genişletiyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun "Evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle, sokak hayvanlarının ihtiyaçları Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince karşılandı.

Ekipler tarafından belirli noktalara konan mama makineleri doldurulurken, özellikle ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlara günlük 150 kilogram mama bırakıldı.

Ayrıca, Yaşamkent, Pirinççi yolu, Göktürk orman, baraj ve eski yolda sokak hayvanları için çalışma yapıldı.

Ataşehir Belediyesi

Ataşehir Belediyesi ise Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için sıcak yemek ve ekmek hizmeti başlattı.

Normal şartlarda günde 3 bin kişilik sıcak yemek hizmeti sunan Ataşehir Belediyesi Aşevi, yeni gelen talepler dolayısıyla kapasitesini 3 bin 500'e çıkardı.

Günde 2 öğünde 4 çeşit yemek hazırlanan aşevi, haftanın tamamında hizmet verecek şekilde çalışır duruma getirildi.

Ataşehir Kent Konseyi'nin başlattığı yardımlaşma kampanyasında ise evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market alışverişleri yapılıyor. Alışveriş listeleri ve ücretleri evlerden alınarak, ihtiyaçlar marketlerden temin edilip yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaştırılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:58 Kaynak: AA

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