Olan apartman sakinlerine oldu! "Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım" diyen adamın kaçak elektrik kullandığı belirlendi - Son Dakika
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Olan apartman sakinlerine oldu! "Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım" diyen adamın kaçak elektrik kullandığı belirlendi

26.12.2022 10:45

İstanbul'da "Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım" diyen bir şahıs, kaçak elektrik kullanması sebebiyle yaşadığı apartmandakilere hayatı zehir etti. Elektrik şirketinin ortak kullanıma ait sayacı sökmesinden sonra elektriksiz kalan apartman sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istedi. Sahte evliya ise, "Borcumu inkar etmiyorum" sözleriyle kendini savundu.

İstanbul'da yaşayan sahte evliya, kaldığı apartmanı birbirine kattı. Show Haber'de yer alan habere göre; Apartman sakinleri "Elektriklerimiz yok" derken söz konusu şahıs ise "Ödeyemiyoruz, paramız yok" şeklinde konuştu. Apartman sakinleri 1,5 aydır bu eziyeti çektiklerini söylerken şahıs da "Ben borcumu inkar etmiyorum" dedi.

'Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım' diyen adamın kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı

"ATEŞ BÖCEĞİ GİBİ DOLAŞIYORUZ"

Apartmandakiler, başkasının borcu ödenmediği için bu mağduriyeti yaşadıklarını ifade ederken bir başka apartman sakini ise "Apartmanda ateş böceği gibi dolaşıyoruz" şeklinde konuştu. Söz konusu şahsın "Evliyayım ben, evliya. Son evliyayım. 2023'ten sonra savaşı başlatacağım ben" sözleri ise dikkat çekti. Muhabirin, "Savaşacaksınız ama elektrik faturanızı ödemiyorsunuz. Neden, günah değil mi?" şeklindeki sorusuna şahıs, "Ödemeyeceğiz. Hayır, günah değil." yanıtını verdi.

'Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım' diyen adamın kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı

"BİZİM ALAKAMIZ YOK"

Olayların odağındaki bu komşu, elektrik borcunu ödemedi, saati sökülünce de apartmanın ortak hattından kaçak elektrik çekti. Ancak sonrasında olan yine komşulara oldu. Kaçak elektrik alınan noktayı gösteren bir apartman sakini "Bizle alakası olmadığı halde binamızın üstüne fatura edilmektedir. Haftası gelmeden ödüyoruz, gecikme yok, geciktirme yok." ifadelerini kullandı.

6 katlı bu apartmanda iddiaya göre bodrum katta oturan bir kişi elektrik borcunu ödemediği ve kaçak elektrik kullandığı için binanın ortak kullanım elektriği kesilmiş durumda.

'Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım' diyen adamın kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı

"ŞU ANDA DÜNYANIN LİDERİ BENİM"

Apartman sakinleri perişan olurken, kaçak elektrik krizine yol açan komşunun ise adeta kendi aleminde ve dünya umurunda halde olduğu görüldü. O komşu "Benim 1 trilyon da borcum olsa, benim saatimi söküp götüremezler. Şu anda dünyanın lideri benim" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: Zaten Ataistim deseydin şaşırırdım normaldir evliyadan hacıdan hocadan şıhdan bunları beklemek Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Olan apartman sakinlerine oldu! 'Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım' diyen adamın kaçak elektrik kullandığı belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olan apartman sakinlerine oldu! "Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım" diyen adamın kaçak elektrik kullandığı belirlendi - Son Dakika
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