İstanbul'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunan ve bugün yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Kartal Belediyesi ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonlarını nano gümüş teknolojisi kullanılarak virüs ve bakterilerden arındırdı.

Berberler ve Kuaförler Odası ile koordineli çalışılarak, işletmelerin maske ve hijyen eksiği giderildi.

Temin edilen malzemelerle iş yerlerinin sürekli hijyenik tutulması sağlanarak hem çalışanların hem de müşterilerin güvenli şekilde hizmet alışverişinde bulunması sağlandı.

Eyüpsultan'da kuaför ve berberlere maske ve eldiven dağıtıldı

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan 91 kuaför ve 178 berberde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Berber ve kuaförlerde randevu sistemiyle hizmet sunumu esas alındı. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyip muhakkak bir koltuk dolu, bir koltuk boş olacak şekilde hizmet veriliyor. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade ediliyor. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmiyor.

Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler, iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edilen maksimum müşteri sayısı, iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asılacak.

Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması sağlanacak. Müşteriler isterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebiliyor. Berberlerde jilet ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine yapılmıyor ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabiliyor. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

Dükkanlara hijyen kiti dağıtıldı

Sarıyer Belediyesi ekipleri, ilçedeki kuaför ve berberler dezenfekte etti. Ekipler girdikleri dükkanlara maske ve el dezenfektanı gibi hijyen kiti dağıttı.

Hafta sonu başlayan ve devam eden ilaçlama çalışmalarında toplam 351 berber, kuaför ve güzellik merkezine ulaşılması hedefleniyor.

Ümraniye Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki berber ve kuaförleri tek tek ziyaret ederek hijyen malzemelerini teslim etti.

Ekipler, Ümraniye'deki tüm berber ve kuaförleri dezenfekte etti.